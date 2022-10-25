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Вторник, 25 октября 2022, 16:19 мск

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«Не делайте этого» – украинские власти призвали миллионы беженцев не возвращаться до весны

Верещук. Фото: скрин видео администрации Зеленского

Выехавшие за границу украинские граждане должны сделать всё возможное, чтобы не возвращаться на родину до наступления весны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким обращением выступила глава Минреинтеграции Украины, вице-премьер Ирина Верещук.

«Буду просить не возвращаться. Нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает Россия. Не нужно возвращаться, не нужно этого делать! Лучше пока перезимовать за границей», – призвала Верещук.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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