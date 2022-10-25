«Не делайте этого» – украинские власти призвали миллионы беженцев не возвращаться до весны

Выехавшие за границу украинские граждане должны сделать всё возможное, чтобы не возвращаться на родину до наступления весны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким обращением выступила глава Минреинтеграции Украины, вице-премьер Ирина Верещук.

«Буду просить не возвращаться. Нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает Россия. Не нужно возвращаться, не нужно этого делать! Лучше пока перезимовать за границей», – призвала Верещук.

Симферополь, Валентин Карамазов

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