В Крыму решили отменить новогодние праздники

В Крыму решили не финансировать празднование нового года. Об этом заявил председатель Госсовета РК Владимир Константинов со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году из бюджета РК деньги на новогодние торжества и иллюминацию выделять не будут. Заложенные на эти цели средства будут направлены на другие статьи расходов. Какие – не уточняется.

Муниципалитеты могут прибегнуть к помощи предпринимателей и общественности, но не более чем для украшения елки.

Для частных организаций «нет никаких ограничений, кроме моральных». При этом Константинов настойчиво не рекомендовал предпринимателям устраивать какие-либо праздники.

Симферополь, Лиана Макоба

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