Запад должен наложить на Россию репарации в размере триллиона долларов за «вторжение на Украину».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-посол США на Украине Уильям Тейлор.

По его словам, «первым взносом» будут 300 миллиардов долларов из арестованных российских резервов Центробанка РФ.

«Это преступление агрессии нужно наказывать, Россию нужно осудить, должен быть трибунал, репарации. Да, должны быть выплачены 700 миллиардов или даже триллион долларов, нужных для полной реконструкции Украины. И 300 миллиардов, по крайней мере, из этого должны пойти из замороженных российских активов Центрального банка. Они заморожены в банках «Большой семерки». То есть, эти активы должны работать в этом направлении. Это работа, которую нужно выполнить не только с точки зрения интервенции, но и также репараций, чтобы все произошло так, как нужно», – приводит слова Тейлора «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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