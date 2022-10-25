В Херсонской области пытаются понизить уровень воды в районе Каховской ГЭС

В Херсонской области пытаются существенно понизить уровень воды в районе плотины Каховской ГЭС. Об этом сегодня заявил заместитель губернатора Херсонской области Сергей Мороз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уровень воды ниже ГЭС уже поднялся на 1,5 метра к обычным значениям. Воду отводят через Северо-Крымский и Каховский каналы. Таким образом пытаются максимально снизить возможные последствия прорыва плотины. Сбрасывают воду и на Запорожской ГЭС. Сообщается, что уровень воды в районе города Днепра уже опустился на 10 сантиметров.

Напомним, ВСУ продолжают обстреливать ГЭС, и если гидротехнические сооружения будут разрушены, уровень воды в Днепре может подняться на 12 метров, что приведет к масштабным затоплениям. Только в Херсонской области под водой рискует оказаться территория около 342 квадратных км. Плюс ко всему огромное грязевое пятно образуется в Черном море.

Не меньшую опасность представляет и плотина Киевской ГЭС, она уже частично разрушена. При этом износ конструкции превышает 90%. По мнению специалистов, если плотина выйдет из строя, то образуется волна высотой до 4 метров, которая накроет Оболонь, Троещину, Подол и Русановку, подтопит десятки городов и сел. Только в Киеве могут погибнуть более 100 тысяч человек.

А радиоактивный ил, накапливаемый с момента аварии на Чернобыльской АЭС, разнесется по Черкасской, Кременчугской, Херсонской, Одесской областям, а также по восточным территориям Польши, Словакии, Венгрии и попадет в Черное море.

Херсон, Мирослава Мельник

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