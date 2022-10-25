«К сожалению, у них запас на большую войну» – в Верховной раде опечалены возможностями ВС РФ

Россия имеет огромный запас боеприпасов и техники для ведения полномасштабных боевых действий в течение долгого времени.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил член комитета по нацбезопасности и обороне украинского парламента, депутат Верховной рады Сергей Рахманин.

«Запасы у них, к сожалению, есть – очень большие запасы оружия и вооружений, бронетехники. Я напомню, что когда разваливался Советский Союз, большая часть военных частей, которые дислоцировались в разных республиках, выходили на территорию России с оружием и вооружением. То есть значительная часть советского вооружения, советского оружия находилась на территории Российской Федерации», – сказал он.

«Кроме того, они, как минимум, с 12-го года достаточно активно и интенсивно выпускали новые образцы техники. То есть, в принципе, запас на большую войну у них, к сожалению, есть», – приводит слова Рахманина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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