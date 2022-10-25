Бывшему вице-премьеру Крыма вынесли приговор

Бывшему вице-премьеру Крыма Виталию Нахлупину и бывшему и.о. заместителя министра транспорта Крыма Валентину Дукорскому вынесли приговор. Дело рассматривали в Ленинском районом суде Ростова-на-Дону.

Как уже сообщал «Новый День», Нахлупин был единственным из крупных «донецких», кто, несмотря на свое активное противодействие присоединению Крыма к России, остался на полуострове после событий весны 2014 года и стал руководить увеличившимся в разы рублевым бюджетом Крыма. В январе 2016 года он перешел на должность вице-премьера правительства Сергея Аксенова и начал курировать экономический блок и реализацию федеральной целевой программы по развитию Крыма.

17 октября 2018 года Нахлупина задержали по подозрению в совершении преступлений в соответствии со статьей 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (взяточничество) и на время следствия отправили под стражу. Ему инкриминировали более 20 эпизодов взяток от предпринимателей на общую сумму более 16 млн руб.

Деньги, по версии следствия, он получал через Дукорского и своего советника Ярослава Сливку, на показания которого и опиралось следствие. Сливка заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и был осужден еще в 2020 году (приговорен к 6,5 годам лишения свободы).

Дело Нахлупина и Дукорского рассматривалось в суде с мая 2021 года. Материалы дела составляли почти 100 томов.

10 октября 2022 судья огласил приговор: оба фигуранта признаны виновными в получении взяток организованной группой в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорены к 8 годам лишении свободы, а также компенсации взятки в размере свыше 10 млн рублей.

Дукорский уже обжаловал приговор.

Симферополь, Олег Яковенко

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