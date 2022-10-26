На Керченской паромной переправе ограничат перевозку грузов

В Краснодарском крае частично ограничат проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с полуночи 27 октября через праву будут перевозить только грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическую продукцию, скоропортящиеся товары и технику для восстановления инфраструктуры. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Для перевозки остальных грузов предлагается использовать альтернативный сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя через «зеленый коридор». Маршрут пролегает через Мариуполь Бердянск Мелитополь. Кроме того, можно воспользоваться железнодорожным транспортом.

Краснодар, Олег Яковенко

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