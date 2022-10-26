Юг России запугивают Челябинской областью

Жителей Краснодарского края запугивают Челябинской областью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», школы региона получили письма о готовящейся эвакуации учащихся общеобразовательных учреждений в Челябинскую область. Эта необходимость объяснялась высоким уровнем террористической опасности.

Документ был напечатан под шапкой управления региональной безопасности Краснодарского края и подписан начальником управления.

В оперативном штабе региона заявили, что разосланные сообщения – фейк. «Управление региональной безопасности края не готовило и не рассылало такие письма. Губернатор не раз подчеркивал, что на Кубани сохраняется стабильная обстановка. Никакой эвакуации не планируется», – сообщили в ведомстве. И уточнили, что реальные адреса и телефоны управления региональной безопасности не соответствуют указанным в разосланном письме.

О том, что это фейк, проинформаироаны все школы Кубани, сообщили в оперштабе.

Меж тем, в Керчи третью неделю чуть ли не ежедневно эвакуируют детские сады и школы из-за поступающих сообщений о минировании зданий.

Краснодар, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»