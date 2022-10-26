В Севастополе произошла массовая драка со стрельбой

Осенняя ночь в Севастополе была отмечена массовой дракой со стрельбой: инцидент произошел недалеко от площади Ушакова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несколько посетителей выставили за дверь, парни обиделись и устроили дебош.

У произошедшего есть несколько версий : «Приезжие из одной из республик РФ оборудовали процедурный кабинет в уборной клуба и принимали там веселящие порошки. За этим делом их застал охранник и попросил удалиться. Но ребята были настроены на продолжение вечеринки, забили стрелу и пообещали вернуться, – пишет telegram-канал Mash на волне. – Гости города объясняют ситуацию иначе: наведались в бар за женским вниманием, но были выпровожены на улицу. Любое отношение к наркотикам отрицают».

Появившееся в соцсетях видео демонстрирует, как полтора десятка молодых людей бросаются на проезжающие мимо машины, пинают их и пытаются ворваться в салон. А потом разбегаются.

Сейчас в нюансах вечеринки разбирается полиция.

Севастополь, Олег Яковенко

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