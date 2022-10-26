В Крыму вынесли приговор мужчине, поджегшему администрацию

В Советском районе Крыма вынесли приговор молодому человеку, забросавшему администрацию коктейлями Молотова.

Как сообщили РИА «Новый День» в Советском районном суде, в начале июня 2022 года 25-летний житель села Пушкино, изрядно выпив, решил поджечь местную управу. Из подручных средств он изготовили бутылки с зажигательной смесью, пришел к администрации и забросил их в окно.

Убедившись, что внутри помещения начался пожар, молодой человек скрылся. Полиция нашла его довольно быстро. Вину он признал, но объяснять свой поступок категорически отказался.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он должен возместить материальный ущерб в размере 700 тысяч 65 рублей 86 копеек.

Симферополь, Олег Яковенко

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