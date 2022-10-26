Украинское командование отказалось докладывать о «сбитых Калибрах»

В командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что не будут публиковать результаты работы украинских ПВО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится на сайте военного ведомства.

«Освещение боевой работы противовоздушной обороны Воздушных сил Вооруженных Сил Украины не предусматривается. Также это касается процесса поступления на Украину зенитных ракетных систем IRIS-T и Nasams и их боевой работы», – сообщает командование.

Независимые украинские эксперты предположили, что запрет связан с большими проблемами в системе украинской ПВО, а также опасениями западных союзников, что на оружейном рынке узнают о неэффективной работе их противоракетных систем.

Симферополь, Валентин Карамазов

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