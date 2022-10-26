Принудительный труд за скудную еду: власти Украины решили, что делать с миллионами безработных

К концу 2022 года уровень безработицы на Украине достигнет рекордного показателя в 30%.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ.

В связи с этим власти собираются решать проблему занятости привлечением безработных к тяжелым «общественно полезным работам», за которые будут платить 6 000 гривен в месяц (около 8 000 рублей). Тех, кто откажется, будут лишать пособия по безработице и всех социальных льгот.

Эксперты и блогеры разглядели в этом признаки трудового рабства, так как этой суммы человеку не хватит даже на нормальное питание при таких нагрузках.

Симферополь, Валентин Карамазов

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