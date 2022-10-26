Минтранс сообщил, когда Крымский мост откроют для грузовиков

Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста откроют не ранее 1 декабря текущего года. Об этом заявили в Минтрансе России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для перемещения через Керченский пролив для грузового автотранспорта предлагается 3 варианта маршрутов: по альтернативному наземному автодорожному пути, через Керченскую паромную переправу, с перегрузкой на железнодорожный транспорт.

В ведомстве напоминают, что в связи со значительным временем ожидания для погрузки на паромы, следующих по маршруту «Порт Кавказ – порт Керчь», совместным решением Минтранса России, администраций Республики Крым, Краснодарского края и структурами транспортной безопасности определены списки приоритетных грузов, которые в первую очередь принимаются к перевозке паромами.

Среди таких грузов скоропортящиеся товары, социально-значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармацевтическая продукция.

Напомним, железную дорогу на Крымском мосту правительство России поручило восстановить к декабрю 2023 года. В настоящее время основные работы выполняются на наиболее пострадавшей от теракта автодорожной части моста.

Симферополь, Олег Яковенко

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