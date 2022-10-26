Литва собирается отказать Украине в поставках новых партий оружия

Литва может отказать Украине в передаче новых партий оружия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министр обороны страны Вальдемарас Рупшис заявил, что на ближайшем заседании Государственного совета обороны выступил против поставок Украине гаубиц PzH 2000 и систем ПВО NASAMS, так как подобная помощь может подорвать обороноспособность самой Литвы.

«Мы не можем выполнять задачи без возможности сделать это, но способность, которая у нас есть, находится на той линии, когда мы больше не можем раздеваться, – цитирует министра издание Lrt. – Я внесу это предложение. Мы должны искать другие средства поддержки».

По словам Рупшиса, поставки Украине возобновятся не ранее того времени, когда Литва закупит новое оружие для себя.

«У нас также есть обязательства перед НАТО. Мы четко указали подразделения, которые мы предоставляем НАТО: сюда должны входить огневые средства с закрытых позиций или полевая артиллерия, маневренные подразделения с огневой мощью и противовоздушная оборона для обеспечения поддержки в качестве принимающей страны».

Вильнюс, Платон Ефимчук

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