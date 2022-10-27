Балаклавскую ТЭС атаковал беспилотник

Балаклавскую ТЭС атаковал беспилотный летальный аппарат. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», атака совершена минувшей ночью. Загорелся один из трансформаторов. По словам градоначальника, он находился на профилактике и не работал. К моменту прибытия МЧС на станцию открытого горения уже не было. Работники ТЭС оперативно справились с возгоранием.

«Трансформатор поврежден минимально. Пострадавших нет, – заявил Развожаев. – На электроснабжение Севастополя и полуострова данный инцидент никак не влияет. Угрозы электроснабжению нет. Электричество есть везде.

Подчеркну, что благодаря предпринятым заранее мерам по безопасности станции – удалось избежать большого ущерба. Средства радиолокационной защиты, по сути, «сбили» беспилотник со своей траектории и он не достиг своей цели».

Севастополь, Олег Яковенко

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