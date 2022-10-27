Из бюджета Крыма похитили миллионы рублей при закупке медоборудования

Из бюджета Крыма похитили около 7 млн рублей, выделенных на закупку медицинского оборудования.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, сотрудники компании, занимающейся реализацией и сервисным обслуживанием медицинского оборудования, подготовили и предоставили в одно из учреждение здравоохранения Республики Крым коммерческие предложения для участия в электронном аукционе, в котором стоимость товаров и услуг была существенно завышена.

Медучреждение заключило с этой организацией государственный контракт на поставку многофункциональных универсальных операционных хирургических столов на общую сумму свыше 27,2 млн рублей, деньги были перечислены на расчетный счет компании.

Однако, согласно заключению эксперта, рыночная стоимость одного стола почти на 2 млн рублей ниже стоимости, указанной в контракте. Таким образом, сотрудники организации причинили ущерб учреждению здравоохранения Республики Крым на общую сумму свыше 6,8 млн рублей.

«По материалам, собранным оперативниками, следственным управлением УМВД России по Симферополю в отношении менеджера организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 290 УК Российской Федерации. Следствие продолжается», – заявили в МВД.

Любопытно, что часть 4 статьи 290 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за Часть 4 статьи 290 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за «получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ или государственную должность субъекта РФ, а равно главой органа местного самоуправления». Почему эта статья применена к менеджеру коммерческой организации, не понятно. О том, какую ответственность понесли сотрудники медучреждения, заключившие такой контракт, не сообщается.

Симферополь, Олег Яковенко

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