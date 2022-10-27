Администрация Херсонской области перемещена на левый берег Днепра

Администрация Херсонской области перемещена в левобережную часть. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день, по официальным данным, с правого на левый берег Днепра выехали более 70 тысяч человек. Большинство осело на Левобережье Херсонщины, часть поехала дальше – в другие регионы Российской Федерации.

На левый берег переместили часть медицинских учреждений и административные органы.

«Администрация Херсонской области перемещена из Херсона на левобережную часть. Все стоящие перед нами задачи по обеспечению жизнедеятельности региона выполняются», – цитируют РИА Новости Стремоусова.

По его словам, покидать правый берег против воли никого не заставляют, всем оставшимся власти и военные будут помогать.

Коммунальные службы на правом берегу продолжат работать в специальном режиме: даже при военных угрозах дежурные бригады продолжат обслуживание горожан, сотрудники таких бригад станут получать повышенное денежное вознаграждение за риск.

Как только похолодает в Херсоне включат централизованное отопление.

Часть медицинского персонала переведена на левый берег, но больницы продолжают работать, медиков достаточно для обслуживания оставшегося населения.

«Часть коммерческих аптек и магазинов закрылась, но часть работает, достаточно обеспечивая потребности оставшихся жителей в лекарствах и продовольствии, – говорит Стремоусов. – Коммерсантов, которые отказывались принимать рубли, после нормализации обстановки ожидают усиленные налоговые и ревизионные проверки».

Вернуться в Херсон и другие населенные пункты Правобережья смогут все, кто пожелает: запрет перемещения гражданских лиц с левого берега Днепра на правый будет снят, когда уменьшится поток выезжающих в обратном направлении.

Что же касается выехавших, то бюджетники продолжат получать свою заработную плату, а пенсионеры – пенсии. «Временные логистические трудности с переводами средств власти решат в течение короткого времени», – пообещал Стремоусов.

Херсон, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»