Минтранс Крыма опубликовало перечень приоритетных грузов для перевозки через переправу

Министерство транспорта Республики Крым опубликовало перечень приоритетных грузов для пропуска на переправе в Керчи.

Как уже сообщал «Новый День», в связи с очередями на паромной переправе, с 27 октября введены ограничения на доступ грузового транспорта и установлен порядок пропуска приоритетных грузов.

В список приоритетных попали скоропортящиеся товары, социально значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармацевтическая продукция.

Скоропортящимися товарами определены глубокозамороженные и замороженные продукты. Иные скоропортящиеся продукты: овощи, фрукты, молочные и кисломолочные продуты, мясо и продукты его переработки. Продукты питания, требующие соблюдения температурного режима.

К перечиню отдельных видов социально-значимых продовольственных товаров первой необходимости относятся: масло подсолнечное, сахар, соль, чай, мука, хлеб и булочные изделия, кондитерские изделия, крупы, макаронные изделия, консервы, детское питание.

Кроме того, непродовольственные товары первой необходимости: средства индивидуальной защиты, средства дезинфицирующие, антисептические средства, салфетки влажные и сухие, мыло туалетное, мыло хозяйственное, паста зубная, щетка зубная, бумага туалетная, гигиенические прокладки, стиральный порошок, детские подгузники, спички, свечи, пеленка для новорожденного, шампунь детский, крем от опрелостей детский, бутылочка для кормления.

Право приоритетного провоза распространяется на зоотовары, масло растительное, комбикорм, молодняк племенного сорта, гофротару, яйцо инкубационное.

«Остальные виды грузов могут доставляться по альтернативному автодорожному пути, пролегающему от Таганрога до Джанкоя, а также через перегрузку на железнодорожный транспорт, – напоминают в минтрансе РК. – Для грузоотправителей работает специальная горячая линия РЖД : 8-800-775-40-12 (круглосуточно), также горячая линия Единой транспортной дирекции Минтранса 8-499-495-00-11.

Для получения подробной информации об альтернативном наземном автодорожном пути из Республики Крым в Ростовскую область, а также о работе Керченской паромной переправы, необходимо обращаться на единый номер «горячей линии»: +7 978 199 26 34 (Республика Крым)».

Симферополь, Олег Яковенко

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