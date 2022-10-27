Поляки массово лишают украинских беженцев пособия на детей

В Польше украинских беженцев массово лишают пособия на детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках программы «Семья 500+» украинские семьи с детьми, въехавшими в страну на законных основаниях после 23 февраля 2022 года, имею право на ежемесячное пособие в размере 500 злотых на 1 ребенка. В течение полугода такую социальную помощь получили около 600 тысяч украинцев. Но сейчас число получателей сократилось до 440 тысяч.

Обязательным условием для пособия 500+ является фактическое проживание в Польше одного из родителей или законного (или временного) опекуна ребенка в возрасте до 18 лет, пояснили в управлении социального страхования Польши (ZUS). Но проверки показали, что каждый пятый украинский беженец, включенный в программу, постоянно на территории страны не проживает.

ZUS начал массово рассылать украинцам повестки по указанным в их документах адресам с требованием в течение 3 дней явиться в управление и сообщить, где они живут. Если беженцы в указанные сроки не приходят, они автоматически лишаются пособия 500+.

Варшава, Платон Ефимчук

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