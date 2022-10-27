Цветок императора: в Никитском ботаническом саду начался традиционный Бал хризантем

В Никитском ботаническом саду начался традиционный Бал хризантем.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в экспозиции «Осени цветок волшебный» представлено 500 сортов и форм хризантем из уникальной коллекции НБС.
Всего в рамках выставки в открытом грунте высажено более 40 тысяч растений. Среди них 30 новых гибридных форм крупноцветковой хризантемы селекции Никитского сада; 220 мелкоцветковых сортов и форм селекции НБС разных лет, начиная с 1950 годов; 45 новых гибридных форм селекции по результатам отбора 2021 года.
По традиции посетители могут отдать свой голос за королеву и принцессу Бала, а также предложить свои уникальные названия для новых гибридных форм хризантем.
Напомним, хризантемы привезли в Россию с Востока. В Японии этот цветок обозначается словом «кику» – «солнце». В древности хризантемы были исключительно желтого цвета, что и вызвало ассоциацию с солнцем.
На Востоке хризантема ценилась настолько, что стала эмблемой императоров: в Японии носить изображение этого цветка на одежде мог только правитель (нарушение табу каралось смертью). Поэтому исторически хризантема символизирует власть, достоинство, богатство. А еще стойкость, ведь хризантемы могут цвести даже под снегом.
Ялта, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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