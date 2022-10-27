Зеленский грозится взорвать каховскую плотину, чтобы не выпустить войска РФ из Херсона

Эвакуация населения и мнимое отступление российской армии из Херсона – это «часть информационной операции Москвы».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

При этом он пообещал «добиться успеха» в планах затопления берегов Днепра, чтобы ВС РФ «не смогли отступить» на левый берег в случае наступления ВСУ.

«Я не вижу, чтобы они убегали из Херсона. Это информационная атака. Это такая атака на нас, чтобы мы пошли туда, чтобы перебросили войска из других опасных направлений. Это была их информационная операция, они не готовы покинуть Херсон. Но они знают, что, если мы добьёмся успеха, они не смогут выйти», – грозится Зеленский.

Также он добавил, что наиболее подготовленные солдаты ВС РФ находятся на своих местах. «Никто не уехал. Мы видим это и не верим им», – сказал он.

Симферополь, Валентин Карамазов

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