Перевозчики взвинтили цены на доставку грузов в Крым – об этом заявила председатель Комитета по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства Госсовета РК Оксана Доброрез.

Как уже сообщал «Новый День», из-за возникших очередей власти ограничили список грузов, которые можно доставлять на полуостров через паромную переправу. Остальное предлагается везти по наземному маршруту через Мариуполь, Мелитополь и Бердянск, либо воспользоваться железнодорожным транспортом. В связи с этим ряд логистических компаний подняли цены на свои услуги.

«Стоимость машины по маршруту Краснодар – Симферополь ранее обходилась в пределах 50-70 тысяч рублей по безналичному расчету. Сейчас стоимость такой же машины с товаром обходится 150-200 тысяч рублей и за наличный расчет», – заявила Доброрез.

Депутат считает, что цена за доставку не должна превышать 70 тысяч рублей. И предупреждает: информация о завышающих цены перевозчиках будет направляться в​ правоохранительные органы.

Симферополь, Олег Яковенко

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