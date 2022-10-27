На Украине рекордно подорожало сало: только за последний месяц средний ценник вырос на 20% и достиг 170 гривен за килограмм за «магазинное» сало и 199 – за домашнее. И это минимальная цена.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до сих пор сало на украинских прилавках всегда стоило дешевле мяса, но теперь ценик на «национальный продукт» не только сравнялся с «мясным», но и превысил его. Так, свиная вырезка стоит 239 гривен за килограмм, а самое обычное «сало смаленное на соломе соленое» – 220 гривен. За солонину (сало мокрого посола с прорезью) придется заплатить 429 гривен, а за «генеральское» (с мясом) – не менее 500 гривен.

«Сало за последние несколько месяцев выросло в цене на 40%. Мясо – до 20%. Рост ценников на мясо сдерживает ограниченная покупательская способность – украинцы едят мяса вдвое ниже рациональной нормы потребления, да и то, в основном – самую дешевую курятину, – цитирует Страна.ua главу Экономического дискуссионного клуба Олегу Пендзина. – Сало является своего рода заменителем мяса, в частности, свинины. Поэтому ценник растет. Хотя есть и объективные факторы, в частности, рост цен на комбикорма».

Эксперты отмечают, что проблема не только в кормах: сократилось поголовье свиней, а оставшиеся свинофермы переход с сальных пород на мясные. Поэтому потребности украинцев в сале приходится покрывать за импорта – например, из Польши.

По мнению аналитиков, к зиме сало может подорожать еще, как минимум, на 10% – 15%.

Киев, Платон Ефимчук

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