Украинцев предупредили: не будет ни света, ни молока

Жителей Киева предупредили о внеплановых и длительных отключениях электорэнергии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дефицит электроэнергии в Киеве может составить 30%: обычно Киев потребляет 1000-1200 МВт, на сегодняшний день ориентировочная доступность мощность составляет 600-800 МВт. Иными словами, без света может внезапно остаться полвина города. То есть почти пол Киева может остаться без света.

Киевлян предупреждают: отключения будут более длительными и будут касаться гораздо большего количества потребителей.

Аналогичное предупреждение получили жители Черниговской, Житомирской и Черкасской областей.

Эксперты отмечают: из-за проблем с отключением электричества на Украине может возникнуть дефицит молокопродуктов. Молокоперерабатывающие предприятия уже заявили о безвозвратной потери больших объемов сырья и готовой продукции.

На молокозаводах рассматривают возможность использования генераторов, но это приведет к удорожанию продукции.

Киев, Платон Ефимчук

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