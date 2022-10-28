Украинцев предупредили: не будет ни света, ни молока

Жителей Киева предупредили о внеплановых и длительных отключениях электорэнергии.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», дефицит электроэнергии в Киеве может составить 30%: обычно Киев потребляет 1000-1200 МВт, на сегодняшний день ориентировочная доступность мощность составляет 600-800 МВт. Иными словами, без света может внезапно остаться полвина города. То есть почти пол Киева может остаться без света.
Киевлян предупреждают: отключения будут более длительными и будут касаться гораздо большего количества потребителей.
Аналогичное предупреждение получили жители Черниговской, Житомирской и Черкасской областей.
Эксперты отмечают: из-за проблем с отключением электричества на Украине может возникнуть дефицит молокопродуктов. Молокоперерабатывающие предприятия уже заявили о безвозвратной потери больших объемов сырья и готовой продукции.
На молокозаводах рассматривают возможность использования генераторов, но это приведет к удорожанию продукции.
Киев, Платон Ефимчук
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube