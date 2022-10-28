В Крыму «замерзли» цены на недвижимость

На рынке крымской недвижимости перестали расти цены. Спрос тоже «застыл».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», стагнации предшествовал очередной ценовой скачок.
Например, в Симферополе стоимость квадратного метра за полгода выросла почти на четверть и достигла 130 тысяч рублей. Теперь цены заморожены и на первичном, и на вторичном рынках. Но эксперты считают, что существенного снижения цен ждать не стоит.
«В Крыму никогда не будет сверхдешевой недвижимости по многим причинам, – отметил в эфире «Радио «Крым» риелтор Александр Ермачков. – Цены немного скорректируются ближе к Новому году: строительные компании будут предлагать всевозможные, выгодные для покупателя акции, а многие банки начнут делать хорошие предложения по ипотечному кредитованию».
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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