«Несогласные будут караться» – в оставленном Изюме расправятся со всеми русскими названиями

В Изюме Харьковской области, который наши войска оставили в результате «перегруппировки», украинские националисты начинают процедуру радикального переименования улиц и площадей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об акции заявил заместитель мэра подконтрольного теперь Киеву города Владимир Мацокин.

По его словам, никаких больше «пушкинских» и «пролетарских» улиц в Изюме не будет.

«Нам не нужна улица Гагарина – потому что это история народа-племени, опозорившего себя кровью наших братьев и сестер, нам нужна улица Джохара Дудаева, улица Лондонская и площадь Латвийская – потому что это уважение к нациям, стоящим рядом с нами в битве с ордой», – сказал он.

Также Мацокин предупредил, что все претензии в стиле «вам нечем заняться» являются «кремлевской пропагандой», а те, кто их предъявляет, «будут караться».

Симферополь, Валентин Карамазов

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