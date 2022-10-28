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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 28 октября 2022, 13:07 мск

Новости Крым

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Южная Корея принялась настаивать, что не поставляет оружие на Украину

Фото: Pixabay

Южная Корея «никогда не предоставляла летальное оружие Украине».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент страны Юн Сок Ель.

«Мы оказывали гуманитарную и мирную помощь Украине в знак солидарности с международным сообществом, но никогда не предоставляли летального оружия или чего-либо подобного», – заявил он.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин предупредил на Валдайском форуме власти Южной Кореи, что в случае продолжения ими поставок оружия Украине, Россия расмотрит вопрос о помощи Северной Корее в модернизации её военного потенциала.

По словам российского лидера, южнокорейские власти отправляют оружие сначала в Польшу, прекрасно зная, что оттуда оно попадает на Украину.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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