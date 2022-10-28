Южная Корея принялась настаивать, что не поставляет оружие на Украину

Южная Корея «никогда не предоставляла летальное оружие Украине».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент страны Юн Сок Ель.

«Мы оказывали гуманитарную и мирную помощь Украине в знак солидарности с международным сообществом, но никогда не предоставляли летального оружия или чего-либо подобного», – заявил он.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин предупредил на Валдайском форуме власти Южной Кореи, что в случае продолжения ими поставок оружия Украине, Россия расмотрит вопрос о помощи Северной Корее в модернизации её военного потенциала.

По словам российского лидера, южнокорейские власти отправляют оружие сначала в Польшу, прекрасно зная, что оттуда оно попадает на Украину.

Симферополь, Валентин Карамазов

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