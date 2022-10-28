Украинские беженцы игнорируют совет киевских властей «не возвращаться до весны»

Украинские беженцы в Европе устали от невыносимых условий пребывания в ЕС и возвращаются домой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что в Евросоюзе начали заметно уставать от беженцев из Украины: сокращают выплаты, забирают жилье и не берут на высокооплачиваемую работу. Из-за этого многие украинцы вынуждены возвращаться домой, даже в те области, где идут активные бои.

Напомним, накануне глава Минреинтеграции Украины, вице-премьер Ирина Верещук заявила, что выехавшие за границу украинские граждане должны сделать всё возможное, чтобы не возвращаться на родину до наступления весны.

«Буду просить не возвращаться. Нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает Россия. Не нужно возвращаться, не нужно этого делать! Лучше пока перезимовать за границей», – призывала Верещук.

Симферополь, Валентин Карамазов

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