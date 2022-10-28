Украинские беженцы игнорируют совет киевских властей «не возвращаться до весны»

Украинские беженцы в Европе устали от невыносимых условий пребывания в ЕС и возвращаются домой.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ.
Отмечается, что в Евросоюзе начали заметно уставать от беженцев из Украины: сокращают выплаты, забирают жилье и не берут на высокооплачиваемую работу. Из-за этого многие украинцы вынуждены возвращаться домой, даже в те области, где идут активные бои.
Напомним, накануне глава Минреинтеграции Украины, вице-премьер Ирина Верещук заявила, что выехавшие за границу украинские граждане должны сделать всё возможное, чтобы не возвращаться на родину до наступления весны.
«Буду просить не возвращаться. Нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает Россия. Не нужно возвращаться, не нужно этого делать! Лучше пока перезимовать за границей», – призывала Верещук.
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube