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Пятница, 28 октября 2022, 14:58 мск

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В Крыму пытались сжечь школу

В Симферопольском районе Крыма пытались сжечь школу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю, инцидент произошел в поселке Аграрное. В Росгвардию поступило сообщение, что мужчина с канистрой проник на территорию школы и обливает фасад здания.

Выехавший на место наряд задержал 23-летнего крымчанина. Его передали сотрудникам полиции. О мотивах поджигателя не сообщается.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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