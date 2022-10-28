Военный совет Черноморского флота усилит меры по защите Крыма

Военный совет Черноморского флота принял решение усилить антитеррористические меры по защите Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос обсуждался на заседании у командующего Черноморским флотом вице-адмирала Виктора Соколова. В обсуждении приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Военным советом флота приняты решения по усилению мер противодействия диверсионным силам и средствам в регионе, совершенствованию системы информирования местных органов исполнительной власти о проведении антитеррористических мероприятий, а также обсуждены другие вопросы деятельности сил флота», – сообщили в ведомстве.

Севастополь, Олег Яковенко

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