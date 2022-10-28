Заплатите всем и каждому: Польша уточнила, что именно ей должна Германия

МИД Польши опубликовал полный список требований о военных репарациях от Германии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Польша требует от Германии:

– возмещение материальных и нематериальных убытков в размере 6 трлн 220 млрд 609 млн злотых,

– возмещение жертвам агрессии и немецкой оккупации и членам их семей причиненного им ущерба и вреда,

– возврат активов и пассивов польских государственных банков и кредитных учреждений, украденных немецким государством в 1939-1945 годах,

– возвращение похищенных из Польши культурных ценностей, находящихся на территории Германии.

Напомним, правительство Польши объявило о намерении направить в Германию дипломатическую ноту о военных репарациях. В Берлине заявляют, что вопрос закрыт: ФРГ все репарации полякам уже выплатила и больше ничего платить не собирается.

По данным Министерства иностранных дел (МИД) Германии, после Второй мировой войны страна суммарно выплатила в качестве компенсации около 74 миллиардов евро.

Польше в качестве репараций отошли значительные части немецких регионов Восточной Пруссии, Силезии и Померании вместе со всем имуществом и инфраструктурой. В связи с этим правительство ПНР в 1953 году официально отказалось от претензий на репарации, признав, что ФРГ в большой мере компенсировала нанесенный стране ущерб.

Отказ поляков от репараций был также зафиксирован в 1990 году в договоре об окончательном урегулировании в отношении Германии, который был подписан министрами иностранных дел СССР, США, Великобритании, Франции, ГДР и ФРГ

А в 1991 году Польша и объединенная Германия заключили соглашение об урегулировании нерешенных вопросов о компенсации. В результате немецкая сторона направила польской около 500 миллионов марок, а позже выплатила еще два миллиарда полякам, которых принуждали к работе на Третий рейх.

Варшава, Игорь Юров

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