В Крыму продлили запрет на посещение лесов

Запрет на посещение лесов Крыма продлен еще на 21 день. Об этом сообщили в ГУ МЧС РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», запрет продлен в связи с высокой пожарной опасностью. Например, в ближайшие 3 дня вероятность природных возгораний высока в западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и в Севастополе.

В МЧС подчеркивают, что в крымских лесах запрещено разводить костры; проводить пожароопасные работы в лесах и природных экосистемах; сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы; проводить сельскохозяйственные палы и сварочные работы.

Симферополь, Лиана Макоба

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