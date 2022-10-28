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Пятница, 28 октября 2022, 16:47 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму резко потеплеет, а потом похолодает

В Крыму в течение недели ожидаются резкие перепады температуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в субботу воздух на полуострове прогреется до +20 градусов. Однако уже в воскресенье к Крыму подойдет холодный фронт. Сначала пойдет дожди, а через день температура воздуха резко понизится – днем будет около +13.

Ноябрь на юге России начнется с холодной погоды, которая продержится до конца следующей недели.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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