В Крыму резко потеплеет, а потом похолодает

В Крыму в течение недели ожидаются резкие перепады температуры.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в субботу воздух на полуострове прогреется до +20 градусов. Однако уже в воскресенье к Крыму подойдет холодный фронт. Сначала пойдет дожди, а через день температура воздуха резко понизится – днем будет около +13.
Ноябрь на юге России начнется с холодной погоды, которая продержится до конца следующей недели.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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