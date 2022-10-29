В Севастополе тем, кто выкладывает видео о работе ПВО, займутся спецслужбы

В Севастополе тем, кто выкладывает видео работы ПВО, займутся компетентные органы. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня, начиная с 4:30 утра, в течение нескольких часов разные системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников. Все БПЛА были сбиты.

«По ситуации на сейчас: помимо БПЛА, наши военные по предварительной информации уничтожили в акватории и надводный беспилотник, – сообщил градоначальник. – Все службы города находились в готовности, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.

В общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на Хрулева, которое находится рядом с акваторией, от громкого звука лопнуло одно оконное стекло. Никто не пострадал.

Рейд по понятным причинам не работает. Когда возобновит работу – сообщим».

Губернатор еще раз обратился с просьбой к горожанам «не писать, что, где, во сколько вы видели и слышали. И не выкладывать видео». Сегодня на заседании городского оперативного штаба было принято решение привлечь к работе с непонятливыми сотрудников органов безопасности.

«Неоднократно я обращался и представители нашего министерства обороны, и спецслужб говорили, что не нужно выкладывать видеосвидетельства, – напомнил Развожаев. – Тем не менее, это продолжается. Поэтому отдельными эпизодами, когда выкладывают видеофрагменты, которые дают возможность обнаруживать систему обороны города, будут заниматься спецслужбы. Время уговоров закончено. С теми, кто не понял, будет проводиться специальная работа».

Кроме того, на штабе принято решение закрыть доступ гражданских лиц к видеопотокам с камер наружного наблюдения.

«Все камеры, которые покупаются в пакетах с телевизионными приложениями и которые до сих пор находились в свободном доступе, будут закрыты. Они будут доступны только для представителей спецслужб, системы «Безопасный город» и так далее. Это мера необходимая для безопасности Севастополя», – заявил губернатор.

Севастополь, Олег Яковенко

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