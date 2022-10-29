Лиз Трасс вступала в должность премьера со взломанным «шпионами РФ» телефоном – Daily Mail

Телефон экс-премьер-министра Британии Лиз Трасс якобы был давно взломан «шпионами Путина».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким утверждением со ссылкой на свои «источники» выступило издание Daily Mail.

В результате, пишут британские журналисты, «произошла утечка секретных подробностей переговоров с союзниками».

Как пишет издание, телефон Трасс был взломан, ещё когда она занимала пост министра иностранных дел, но подробности этой истории были скрыты тогдашним премьером Борисом Джонсоном и секретарём кабинета министров Саймоном Кейсом, «которые приказали не придавать информацию о взломе огласке».

Симферополь, Валентин Карамазов

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