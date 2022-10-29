Эстония поставит на контроль всех прибывших украинцев

Каждый приехавший в Эстонию украинский гражданин будет взят на контроль и учёт миграционными властями страны. Для этого придётся внести изменения в закон об иностранцах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава МВД Эстонии Лаури Ляенеметс.

Ранее поступали жалобы на бесконтрольное расходование государственных средств на беженцев, однако в МВД сформулировали необходимость новых мер по-другому: контроль над украинцами установят, чтобы якобы «улучшить предоставление им социальных услуг».

По словам министра, все лица, находящиеся в Эстонии и пользующиеся режимом международной или временной защиты, будут обязаны сообщать органам власти актуальное местонахождение и контактные данные.

«Быстрое внесение необходимых уточнений в закон позволит сэкономить рабочее время чиновников и лучше направить наши ресурсы, но самое главное – обеспечить необходимую поддержку и помощь украинским беженцам, которые прибывают сюда», – сказал Ляенеметс.

Симферополь, Валентин Карамазов

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