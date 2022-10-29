Республиканцы мешают Байдену направить Украине арестованные резервы России

Республиканцы в конгрессе США выступают против плана демократов финансировать помощь Украине за счет конфискованных российских активов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет The Washington Post.

По мнению противников Байдена, подобный сомнительный в юридическом отношении шаг подорвёт доверие к американской валюте и финансовой системе США.

Как отмечает издание, демократы хотят включить вопрос о передаче российских резервов Украине в обязательный Закон о государственной обороне. В свою очередь, республиканцы настаивают, что оно не было полностью проверено всеми заинтереованными комитетами.

Представитель республиканцев в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Лаура Пиви заявила, что существует широкая оппозиция этому положению. Она предложила другой подход к «перекрытию денежного потока Путина».

«Если мы серьезно относимся к перекрытию денежного потока Путина, нам следует вместо этого принять Закон конгрессмена Барра об отказе от энергетических доходов для военных действий в России, чтобы не допустить, чтобы твердая валюта поддерживала режим Путина, запрещая финансовым учреждениям США участвовать в сделках, связанных с российской энергетикой», – призвала американка

Симферополь, Валентин Карамазов

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