Киев продлил действие просроченных паспортов Украины

Паспорта граждан Украины, срок действия которых истек в период военного положения, остаются действующими документами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление принял украинский Кабмин.

Минреинтеграции Украины уточняет, что это касается паспортов образца 1994 года, в которые не вклеены фотографии при достижении 25-ти или 45-летнего возраста, и паспортов в виде карты.

Там добавили, что владельцы таких документов обязаны будут их обменять в течение 30 дней с момента прекращения или отмены на Украине военного положения.

Симферополь, Валентин Карамазов

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