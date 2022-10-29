«Замёрзнем до смерти» – Кличко взмолился, обращаясь к Западу

«Виталий Кличко призывает Запад: пришлите нам одеяла и генераторы, или мы замерзнем до смерти».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заголовком в The Telegraph вышел материал о текущей ситуации в Киеве после обстрелов объектов критической инфраструктуры в области и городе.

В тексте газеты указывается, что властям столицы Украины удалось закупить генераторы и подготовить тысячу мобильных тепловых пунктов в Киеве, но их, по-видимому, абсолютно не хватает.

Также сообщается, что «Кличко признал отчаянную нужду Украины в тяжелом вооружении и системах ПВО. Одеяла, зимняя одежда и генераторы также необходимы, чтобы пережить эту зиму».

«Это критическое время для такого рода поддержки… Мы делаем все, что можем, но эта зима определенно будет огромным вызовом для нас», – цитирует Владимира Кличко The Telegraph.

Симферополь, Валентин Карамазов

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