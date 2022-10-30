В Полтаве обещают отключать свет «по справедливости»

В Полтавской области вводят веерные отключения света после точных ударов беспилотников-камикадзе по ключевым объектам электроэнергии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил губернатор региона Дмитрий Лунин.

Отметим, что его фразы очень напоминают слова главы Крыма Сергея Аксёнова в ходе ежевечерних совещаний во время блэкаута 2015 года, устроенного украинскими террористами.

«Отключение света должно быть максимально справедливым и прогнозируемым. Люди должны знать, когда и на сколько у них исчезнет электроэнергия», – потребовал от энергетиков полтавский губернатор.

Он также добавил, что область разделили на три очереди, которые будут отключать по установленному графику.

Симферополь, Валентин Карамазов

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