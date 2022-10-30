Киев отреагировал на готовность Лаврова к мирным переговорам

Единственным реалистичным предложением на переговорах с РФ должно быть «немедленное прекращение Россией войны против Украины» и выведение войск с украинской территории за пределы границ по состоянию на 1991 год.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», так в МИД Украины отреагировали на очередные слова главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова о возможности мирных переговоров с Киевом.

При этом спикер украинского МИД Олег Николенко использовал штампы антироссийской пропаганды.

«Тот, кто действительно стремится к переговорам, не уничтожает энергетическую систему страны, чтобы ее население замерзло зимой, не занимается массовыми казнями гражданских людей, не обстреливает жилые кварталы, не объявляет мобилизацию дополнительных 300 тыс. военнослужащих, не блокирует поставки зерновых, не выдвигает ультиматумов», – заявил Николенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

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