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Понедельник, 31 октября 2022, 09:37 мск

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Программу «Крымский вояж» заморозили до конца декабря

Программу «Крымский вояж» заморозили до новогодних праздников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», программа предполагала своеобразный железнодорожный «круиз» по маршруту «Москва (Воронеж или Ростов-на-Дону) – Керчь – Феодосия – Бахчисарай – Севастополь – Евпатория – Симферополь – Тамань – Москва (Воронеж или Ростов-на-Дону) длительностью 7 дней и 6 ночей. Культурная программа предусматривает посещение пещеры Чатыр-Дага и Мраморной пещеры, экскурсии по Севастополю и Херсонесу Таврическому. Обещают так же осмотр достопримечательностей Ялты – как исторических, так и природных.

Первый рейс запланирован на сегодня. Но его отменили. Отменили рейсы и на 28 ноября и 12 декабря.

«В связи с продлением режима ограничения полетов в аэропорт Симферополя АО ТК «Гранд сервис экспресс» уже назначил два дополнительных поезда в Симферополь: из Москвы (165/166) и из Санкт-Петербурга (169/170). Кроме того, рассматривается вопрос о дальнейшем назначении дополнительных поездов или пополнения схем курсирующих поездов. В этой связи, для обеспечения необходимого количества подвижного состава, поезд «Крымский вояж» отменяется на три даты, в том числе 31 октября», – цитирует сообщении пресс-службы РИА Новости.

Рейс с отправлением 29 декабря пока планируется.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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