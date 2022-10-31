Нужно менять технологию: Крым рискует снова столкнуться с дефицитом воды

В Крыму необходимо изменить технологию потребления воды, в противном случае в ближайшие 2 года полуостров может снова столкнуться с дефицитом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году крымчане на недостаток влаги не жаловались. В результате обильных осадков водохранилища заполнились, и сейчас запас воды в них составляет 175 млн кубометров или 70% от нормативного объема.

Однако следующий год прогнозируется не таким «мокрым», а Крым ежемесячно расходует около 2,5 млн кубов.

По мнению доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института «Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского Ильи Николенко, Крыму необходимо менять технологию потребления и строить резервные водохранилища – только так можно защититься от вододефицита, особенно в засушливые годы.

«В этом году после ливней мы сбросили 100 млн кубометров воды, а при наличии резервных водохранилищ могли бы сохранить эти ресурсы, – отметил Николенко в эфире радио «Спутник в Крыму». – Воды нам хватает на коммунальные нужды, а вот с сельским хозяйством и промышленностью уже начинается дефицит».

Эксперт считает, что республике нужно воспользоваться опытом Израиля и Арабских Эмиратов и освоить технологию очистки сточных вод.

Симферополь, Лиана Макоба

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