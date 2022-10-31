В Крыму начинают национализацию имущества, принадлежащего гражданам и организациям Украины

В Крыму начинают национализацию имущества, принадлежащего гражданам Украины и организациям, зарегистрированным на территории этого государства. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перечень объектов, подлежащих национализации, составлен по итогам работы специальной антитеррористической комиссии. В честности, в собственность Республики Крым переходит имущество ООО «РусЛайн Ко», (арендатор ООО «НОВАЦЕНТР К», ООО «МОДУЛЬ ЛТД»), АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», ОАО «Судостроительный завод «Залив».

«Трудовые коллективы остаются на местах, сокращений не планируется. Исключение могут составлять уполномоченные представители акционеров, которые выполняли волю своих киевских руководителей», – сообщил глава республики.

Документ о национализации Аксенов намерен подписать 1 ноября.

Симферополь, Олег Яковенко

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