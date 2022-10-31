В Крыму предлагают сэкономить время на досмотре грузов, следующих на полуостров

В Крыму предлагают пломбировать грузовики, отправляемые в Крым из Ростова-на-Дону через новые регионы. Подобным образом планируется сократить время доставки грузов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что время ожидания для грузовиков на административной границе республики с Херсонской областью составляет около 6-7 часов. Для ускорения доставки грузов в пункте пропуска Чонгар строится дополнительная полоса.

Кроме того, крымские власти предлагают в Ростове-на-Дону пломбировали все грузы, чтобы их можно было ввозить на полуостров без досмотра.

А пока водителям грузовиков предлагается въезжать в Крым использовать маршрут через Армянск: этот маршрут на 70 километров длиннее, но позволяет сэкономить время на досмотре.

Симферополь, Олег Яковенко

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