РЖД может начать перевозки в Крым: холдинг обсуждает этот вопрос с Минтрансом РФ. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до сих пор РЖД отказывалось организовывать перевозки на полуостров из-за опасения попасть под санкции. Поэтому перевозки осуществляет частный оператор «Гранд сервис экспресс».

«Если раньше у нас были какие-то опасения, что РЖД могут попасть под санкции, у них много международных проектов, сейчас это все проще»,– заявил Савельев. Он так же отметил, что с РЖД обсуждается возможность сократить время железнодорожных поездок в Крым.

А с 1 ноября через Крымский мост начнут ходить рельсовые автобусы – они частично заменят «Ласточки».

Симферополь, Лиана Макоба

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