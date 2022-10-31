В Крыму и Севастополе растет преступность: за прошедший год криминальная ситуация на полуострове значительно ухудшилась.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с января по сентябрь в РК зарегистрировано 85,3 преступления на 10 тысяч жителей, в Севастополе – 92,1. Рост к аналогичному прошлогоднему периоду составил соответственно 2,8% и 6,2%.

При этом количество тяжких и особо тяжких преступлений выросло в Севастополе на 7,3%, а в Крыму – на 14,9%. В общей структуре преступности на полуострове на долю тяжких и особо тяжких преступлений приходится 25%.

Симферополь, Лиана Макоба

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