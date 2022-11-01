В США заявили, что Украина должна отказаться от Крыма и Донбасса

Украина должна отказаться от части территорий, чтобы мир избежал третьей мировой войны. Об этом пишет Foreign Affairs – американский журнал, посвященный международным отношениям и внешней политике США.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», издание заявляет, что политики больше не могут поддерживать статус-кво, существовавший до 24 февраля 2022 года, а Украина – претендовать на территории, принадлежащие ей до 2014 года.

«Более компактная территория Украины без Крыма и части Донбасса, где проживает пророссийское население, могла бы быть более стабильной и защищенной», – пишет автор публикации.

Издание отмечает: продолжение боевых действий на Украине увеличивает риск третьей мировой войны и провоцирует глобальный экономический кризис. И призывает правительство США подтолкнуть Киев к мирным переговорам с Россией.

Вашингтон, Олег Яковенко

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