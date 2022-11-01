Заболеваемость ковидом в Крыму снизилась в 5 раз

Число заболевших коронавирусом в Крыму в течение месяца снизилось почти в 5 раз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если в сентябре было зарегистрировано более 11,5 тысяч вновь заболевших, то в октябре – 2 тысячи 342. Но протекать инфекция стала тяжелее: в сентябре госпитализировали только каждого 10 заболевшего, а в октябре лечить в стационаре пришлось уже 12,5% процентов.

Несмотря на существенное сокращение общей заболеваемости, смертность снизилась всего на 14%.

Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 208 тысяч 972 заболевших. Жертвами инфекции стали 5 тысяч 402 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макобка

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