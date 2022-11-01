Ноябрь в Крыму может начаться с пожаров и селей

Ноябрь в Крыму может начаться с природных пожаров и селей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ВНИИ ГОЧС представил прогноз чрезвычайных ситуаций на первую неделю ноября.

По оценке специалистов, на полуострове сохраняется высокая пожарная опасность, в связи с этим есть риски возникновения единичных очагов природных возгораний.

Вместе с тем, во второй половине недели ожидаются осадки, которые могут спровоцировать в горах схода селевых потоков.

Кроме того, грядущей ночью ожидаются заморозки.

Симферополь, Олег Яковенко

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