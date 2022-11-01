Ноябрь в Крыму может начаться с пожаров и селей

Ноябрь в Крыму может начаться с природных пожаров и селей.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ВНИИ ГОЧС представил прогноз чрезвычайных ситуаций на первую неделю ноября.
По оценке специалистов, на полуострове сохраняется высокая пожарная опасность, в связи с этим есть риски возникновения единичных очагов природных возгораний.
Вместе с тем, во второй половине недели ожидаются осадки, которые могут спровоцировать в горах схода селевых потоков.
Кроме того, грядущей ночью ожидаются заморозки.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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